Стороны конфликта в Судане согласились на 72-часовое прекращение огня, сообщил Блинкен

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Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Судана и противостоящее им формирование Силы быстрого реагирования (СБР) согласились на 72-часовое прекращение огня, завил в понедельник глава Госдепа Энтони Блинкен.

"После интенсивных переговоров, состоявшихся в течение последних двух суток, вооруженные силы Судана и СБР согласились на перемирие на всей территории станы. Оно начнется в полночь и продлится 72 часа", - говорится в его заявлении.

Блинкен отметил, что США призывают обе стороны не нарушать эту договоренность.

"Мы будем работать со сторонами конфликта в Судане и с нашими партнерами над общей целью - передачей власти гражданскому правительству в Судане", - добавил он.

Предыдущие попытки организовать прекращение огня в Судане, как сообщалось, не принесли успеха.

В 2019 году в Судане года в стране произошел военный переворот, президента страны Омара аль-Башира арестовали. В свержении президента принимали активное участие Абдель Фаттах аль-Бурхан, ставший затем главнокомандующим вооруженных сил Судана, и Мухаммед Хамдан Дагало, возглавлявший военизированные формирования - "Силы быстрого реагирования" (СБР).

Впоследствии аль-Бурхан при поддержке Дагало руководил временными властями Судана и готовил передачу власти гражданскому правительству.

В декабре 2022 года аль-Бурхан, Дагало и лидеры продемократической коалиции "Силы за свободу и перемены" достигли соглашения, согласно которому, суданские военные должны были отойти от власти, а СБР - войти в состав вооруженных сил. Финальный вариант соглашения должны были подписать в апреле, однако военные и СБР разошлись во мнениях о сроках этих включения СБР в ряды вооруженных сил: по некоторым данным, аль-Бурхан хотел добиться этого за два года, а Дагало - за 10 лет.

15 апреля в суданской столице Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между военными и СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.