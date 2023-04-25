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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Армия Судана и СБР подтвердили согласие на 72-часовое прекращение огня

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Судана согласились на 72-часовое прекращение огня, пишет Guardian, ссылаясь на сообщение армии республики в соцсетях.

"Армия Судана согласилась на 72-часовое перемирие при посредничестве США и Саудовской Аравии, которое начинается в полночь", - говорится в публикации.

Guardian также сообщает, что свою приверженность соблюдению договоренности подтвердили и Силы быстрого реагирования (СБР).

"Мы подтверждаем нашу приверженность полному прекращению огня в период перемирия", - цитирует издание СБР.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вооруженные силы Судана и противостоящее им формирование СБР согласились на 72-часовое прекращение огня и призвал стороны не нарушать эту договоренность.

15 апреля в суданской столице Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между военными и СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.

Судан США
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