Британцы начали эвакуироваться из Судана

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Самолеты Королевских ВВС Великобритании приступили к эвакуации британцев из Судана, сообщает во вторник Sky News со ссылкой на главу британского МИДа Джеймса Клеверли.

"Координацией эвакуации занимается правительство Великобритании. Мы контактируем напрямую с подданными и обеспечиваем им возвращение домой", - цитирует телеканал сообщение Клеверли в социальных сетях.

Эвакуация стала возможной после того, как в Судане объявили режим прекращения огня сроком на 72 часа. В то же время британском МИД отметили, что ситуация в этой стране продолжает оставаться нестабильной, поэтому с эвакуацией могут возникнуть затруднения.

Sky News напоминает, что в Судане находится около 4 тыс. британцев. В первую очередь Судан смогут покинуть семьи с детьми, пожилые люди и люди, у которых наблюдаются проблемы со здоровьем.

15 апреля в суданской столице Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между военными и военизированным формированием - Силами быстрого реагирования (СБР). В заявлениях командования СБР говорилось, что вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.