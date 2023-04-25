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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Решение об эвакуации россиян из Судана пока не принято

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Решение об эвакуации россиян из Судана пока не принималось, российские представители в этой стране тщательно следят за событиями и находятся в постоянном контакте с Москвой, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Наши на месте очень внимательно отслеживают ситуацию, находятся в постоянном контакте с Москвой, на постоянной основе ведутся круглосуточные взаимодействие и консультации, рассматриваются самые разные возможности, - сказал он на брифинге. - Пока решение (об эвакуации, - ИФ) не принималось".

В Судане с середины апреля преимущественно в крупных городах происходят столкновения с применением тяжелого вооружения между суданской армией и военизированной группировкой - Силами быстрого реагирования. Многие страны Запада, а также Япония и Южная Корея решили эвакуировать своих граждан из Судана, ООН эвакуирует своих сотрудников.

С полуночи 25 апреля противоборствующие стороны в Судане согласились на 72-часовое перемирие.

Дмитрий Песков Судан ООН Запад
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