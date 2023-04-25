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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

В Германии задержали сирийца по подозрению в подготовке теракта

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Гамбурге задержали 28-летнего выходца из Сирии, которого заподозрили в подготовке теракта с использованием взрывчатки, сообщает АР со ссылкой на представителей федеральной полиции. Следствие считает мотивом задержанного радикальный исламизм и желание участвовать в джихаде.

По версии полиции, задержанный пытался приобрести в интернете материалы, которые бы позволили ему сделать пояс со взрывчаткой "для совершения нападения на гражданские цели".

По информации следователей, задержанному оказывал поддержку его 24-летний брат, который проживает в Кемптене. По сведениям dpa, младший брат также задержан. Имена задержанных пока не называются.

У следствия нет данных, какую именно цель намеревался атаковать подозреваемый.

В Гамбурге и Кемптене прошли обыски, в ходе которых было изъято много улик, важных для следствия, в том числе определенные химикаты.

Комментируя ситуацию, глава МВД ФРГ Нэнси Фэзер призвала спецслужбы серьезно отрабатывать подобные угрозы и отметила, что Германия остается целью как исламистских террористических организаций, так и радикалов-одиночек.

Гамбург Сирия Германия Кемптен
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