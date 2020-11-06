По делу о теракте в Вене прошли обыски в Германии

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Германии по четырем адресам, в квартирах и офисах прошли обыски по делу о теракте в Вене, сообщило Федеральное уголовное управление ФРГ.

Следственные действия прошли у четырех человек в городах Оснабрюк, Кассель и в районе Пиннеберга. В управлении отмечают, что они, вероятно, не причастны к нападениям, но, возможно, были связаны с террористом.

Вечером 2 октября в центре Вены произошло шесть нападений со стрельбой. Погибли четыре человека, еще 22 были раненых, стрелявшего убили полицейские. Власти Австрии расценили случившееся как теракт. Подозреваемый оказался 20-летним уроженцем Австрии албанского происхождения, обладателем гражданств Австрии и Северной Македонии. Известно о его попытке летом 2020 года выехать в Сирию для участия в боях за ИГ ("Исламское государство", запрещено в России).

Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.

По делу о теракте задержаны 15 человек, восемь из них оказались судимыми в том числе за терроризм или попытку убийства чести.