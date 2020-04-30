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В Германии запретили движение "Хезболла"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - МВД Германии внесло радикальное шиитское движение "Хезболла" в список террористических организаций, сообщает в четверг Deutsche Welle.

По словам главы МВД страны Хорста Зеехофера, запрет обоснован тем, что "Хезболла" призывает к уничтожению государства Израиль и "противодействует установлению взаимопонимания между народами".

Отныне сторонникам движения запрещено выходить на улицы городов Германии с флагами организации, на которых изображен поднятый вверх кулак с зажатым автоматом.

Также сообщается, что в четверг сотрудники правоохранительных органов в землях Северный Рейн-Вестфалия, Бремен и Берлин произвели обыски в четырех мечетях, которые считаются близкими к движению. Следствие подозревает, что эти мечети могут быть частью "Хезболлы".

По данным журнала Der Spiegel, у немецкого МВД есть сведения о том, что "Хезболла", возможно, планировала теракты на территории Германии.

Хезболла МВД Германии Германия Израиль Хорст Зеехофер

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