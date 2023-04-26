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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

Байден посетит Японию 19-21 мая для участия в саммите G7

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден примет участие в саммите лидеров G7, который пройдет с 19 по 21 мая в японской Хиросиме, сообщил Белый дом.

"Президент и лидеры "большой семерки" обсудят ряд наиболее острых глобальных вопросов, включая поддержку странами G7 Украины, преодоление продовольственного и климатического кризисов, обеспечение инклюзивного и устойчивого экономического роста, а также продолжение перехода к чистой энергии", - говорится в сообщении.

Кроме того, 24 мая Байден примет участие в третьем очном саммите лидеров четырехстороннего диалога по безопасности Quad в австралийском Сиднее. Он встретится с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, премьером Индии Нарендрой Моди и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

Джо Байден США G7 Япония
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