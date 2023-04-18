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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:57

Главы МИД стран G7 договорились усилить санкции в отношении России

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран "Большой семерки" договорились усилить экономические санкции для оказания давления на Москву в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран G7, принятом по итогам их встречи в Японии.

"Министры иностранных дел "Большой семерки" подтвердили, что они по-прежнему привержены усилению, полной координации и обеспечению соблюдения санкций против России, а также продолжению решительной поддержки Украины", - говорится в заявлении.

Кроме того, они согласились усилить координацию для предотвращения уклонения от санкций и поставок оружия в Россию третьими сторонами.

Министры завершили трехдневную встречу в городе Каруидзава (префектура Нагано) во вторник утром.

G7 МИД Япония Украина
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