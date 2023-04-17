Главы МИД G7 подтвердили намерение ужесточить санкции против РФ и поддерживать Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен, министры иностранных дел Франции Катрин Колонна, Великобритании Джеймс Клеверли, Италии Антони Таяни (слева направо) в Японии Фото: АР/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел G7 в ходе сессии министерской встречи, посвященной Украине, договорились продолжать поддержку Киева и усиливать санкции в отношении России.

"Министры иностранных дел "Большой семерки" подтвердили, что они по-прежнему привержены усилению, полной координации и обеспечению соблюдения санкций против России, а также продолжению решительной поддержки Украины", - говорится в сообщении японского МИД по итогам сессии.

Отмечается, что участники встречи также "согласились усилить координацию для предотвращения уклонения от санкций" и "поставок оружия в Россию третьими странами".

В воскресенье в Каруидзаве (префектура Нагано) стартовали переговоры министров иностранных дел G7.