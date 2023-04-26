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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Премьер Италии призвала поторопиться с началом переговоров о вступлении Украины в ЕС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала европейские страны побыстрее запустить процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, сообщает Associated Press

В миреВ ЕК отметили, что сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от нее самойЧитать подробнее

"Самым разумным способом поблагодарить украинцев за то, что они делают, было бы ускорить их шансы стать частью европейских институтов. Нам нужно признать огромные усилия Киева, направленные на реформы и на то, чтобы стать ближе к целям, установленным Еврокомиссией", - сказала Мелони.

"Будущее Украины должно включать более широкие возможности интеграции с европейскими институтами", - отметила она.

В Риме в среду прошла конференция, посвященная вопросам восстановления Украины. По словам главы МИД Италии Антонио Таяни, в ней приняли участие более тысячи компаний.

В июне прошлого года лидеры стран ЕС согласились предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза.

ЕС Украина Италия Джорджия Мелони
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