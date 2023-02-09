В ЕК отметили, что сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от нее самой

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен дала положительную оценку усилиям Украины в процессе подготовки к вступлению в ЕС, однако в очередной раз напомнила, что эта цель связана с выполнением поставленных Киеву условий и сроков приема в Евросоюз пока назвать нельзя.

"Еще предстоит проделать работу, но важно понять, что нет жесткого графика. Это процесс, который основан на достижениях. И это стране-кандидату надлежит определять, как далеко она желает продвинуться, в каком темпе она хочет действовать", - заявила глава ЕК в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, в которой участвовал президент Украины Владимир Зеленский, приглашенный на саммит ЕС.

По словам фон дер Ляйен, впечатляет то, как Украина взялась за необходимые реформы, борьбу против коррупции, новое законодательство о СМИ. И Еврокомиссия помогает украинской стороне, которой предстоит осуществить реформы в семи сферах, определенных Брюсселем.

"Позже, весной мы опубликуем доклад (о ходе выполнения условий вступления в ЕС - ИФ), но цель в том, чтобы суметь подвести итог всему достигнутому прогрессу в докладе о расширении (ЕС), который будет опубликован осенью", - объяснила председатель Европейской комиссии.

Она добавила, что параллельно с восстановлением Украины и усилиями по перезапуску ее экономики должны продолжаться реформы.

Со своей стороны, участвовавший в пресс-конференции председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украина "быстро показала свои способности реализовывать чрезвычайно важные реформы и добиваться в этом успеха". При этом он сообщил, что после доклада Европейской комиссии Евросовет до конца года примет решение о дальнейших этапах этой работы.