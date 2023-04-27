Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Палата представителей США приняла законопроект о повышении лимита госдолга

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Палата представителей США приняла выдвинутый республиканцами законопроект о повышении потолка госдолга с сокращением госрасходов, сообщает The Hill.

Как пишет газета, законопроект, получивший название "Закон об ограничении, сохранении и росте", был принят 217 голосами "за", "против" высказались 215 сенаторов.

Издание отмечает, что голосование состоялось через несколько часов после того, как лидеры республиканцев внесли в законопроект несколько правок.

Теперь ему предстоит пройти через верхнюю палату американского Конгресса, который контролируют демократы.

По мнению The Hill, "у законопроекта нет шансов на продвижение в сенате".

Однако, уточняется, что республиканцы палаты представителей "рассматривают эту меру как стартовое предложение на переговорах с президентом Байденом о повышении лимита заимствования".

В среду министр финансов США Джанет Йеллен заявила о серьезных последствиях, которые ждут американскую экономику в том случае, если Конгресс не решит проблему лимита госдолга.

Речь идет о повышении потолка госдолга с текущего уровня в $31,4 трлн. При этом Минфин уже летом может исчерпать возможности для оплаты счетов и обслуживания госдолга.

Йеллен считает, что Конгресс должен повысить потолок госдолга или вообще отказаться от лимита "без каких-либо условий".

Ранее в этом месяце спикер палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти заявил, что любое повышение лимита госдолга должно сопровождаться сокращением расходов. Последний пункт не входит в планы Белого дома и демократов.

США Палата представителей США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

SpaceX запустит на орбиту телекоммуникационный спутник размером с автобус

Экс-губернатор Арканзаса объявил об участии в президентской гонке в США

Президент Южной Кореи заявил о беспрецедентном сотрудничестве с США в ядерной сфере

Президент Южной Кореи заявил о беспрецедентном сотрудничестве с США в ядерной сфере

Что произошло за день: среда, 26 апреля

Командующим российскими миротворцами в Карабахе назначен Александр Ленцов

Атомные подлодки США пришвартуются в Южной Корее впервые за 40 лет

Москалькова сообщила о передаче Украине 40 военнопленных и 4 тяжелораненых в ходе обмена

Украина провела учения теробороны около белорусской границы

Казахстанская фондовая биржа отделит счета россиян и белорусов от счетов других клиентов

Британский регулятор заблокировал сделку Microsoft по покупке Activision Blizzard

Британский регулятор заблокировал сделку Microsoft по покупке Activision Blizzard
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });