Опрошенные JPMorgan экономисты оценили вероятность дефолта США по госдолгу в 35%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Некоторые экономисты, участвовавшие в весенних мероприятиях Международного валютного фонда и Всемирного банка, оценивают вероятность дефолта Соединенных Штатов по госдолгу в 35%, показывает опрос JPMorgan Chase.

Эксперты банка опросили около 1 тыс. посетителей мероприятий и 1,6 тыс. онлайн-участников, отмечает MarketWatch. Средняя оценка шансов дефолта составляет 10-15%.

Согласно февральской оценке Бюджетного управления Конгресса (Congressional Budget Office, CBO), Соединенным Штатам грозит дефолт в период с июля по сентябрь 2023 года, если Конгресс и Белый дом не предпримут действий по повышению потолка госзаимствований.

Текущий лимит госдолга составляет $31,4 трлн, он был достигнут 19 января. Сейчас министерство финансов использует различные механизмы для сохранения выплат по облигациям, расходуя имеющиеся в запасе средства.