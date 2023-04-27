Goldman отложил прогнозируемый дедлайн для повышения потолка госдолга США

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Неожиданное увеличение налоговых поступлений в США снижает вероятность того, что американский Минфин исчерпает доступные ему ресурсы уже в июне 2023 года, отмечают эксперты Goldman Sachs Group Inc. Их обзор приводит Politico.

В конце прошлой недели они говорили, что дедлайн для увеличения лимита госдолга приближается быстрее, чем ожидалось.

"Мы прогнозировали, что Минфин сможет функционировать без повышения потолка госдолга до начала августа, - говорилось тогда в обзоре инвестбанка. - В данный момент мы считаем чуть более вероятным, что дедлайн наступит в конце июля. При этом также существует возможность его смещения на начало июня, если налоговые поступления Минфина не оправдают ожиданий".

Однако последние данные о налоговых поступлениях в США показывают, что Минфин сможет продержаться без повышения потолка госдолга дольше, чем ожидали аналитики Goldman ранее. По данным на 25 апреля, налоговые поступления были на 14% выше, чем на тот же день годом ранее, отмечается в обзоре.

"Если этот тренд сохранится, Минфин США, вероятно, сможет проводить все необходимые платежи до конца июля без повышения лимита госдолга", - говорит экономист Goldman Алек Филипс.

"Мы сохраняем наш базовый прогноз, в соответствии с которым дедлайн для увеличения потолка госдолга наступит в конце июля", - отмечается в обзоре Goldman.

Как ожидается, министр финансов США Джанет Йеллен выступит с заявлением относительно сроков функционирования Минфина без увеличения лимита госдолга уже на этой неделе.

Тем временем, американские законодатели по-прежнему далеки от соглашения, которое позволило бы повысить потолок госдолга с текущего уровня в $31,4 трлн. Накануне республиканцы в Палате представителей Конгресса США одобрили законопроект, предусматривающий повышение лимита госдолга на $1,5 трлн и сокращение бюджетных расходов на $4,8 трлн.

Президент США Джо Байден и законодатели-демократы возражают против снижения расходов, требуя увеличения потолка без дополнительных условий.