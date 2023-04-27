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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Что случилось этой ночью: четверг, 27 апреля

Сотрудничество США и Южной Кореи в ядерной сфере, новый кандидат в президенты США, у Эрдогана проблемы со здоровьем

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент Южной Кореи заявил о беспрецедентном сотрудничестве с США в ядерной сфере. В свою очередь Байден сообщил, что в порты в Южной Корее периодически будут заходить американские атомные подлодки.

- Губернатор Флориды заявит об участии в президентских выборах уже в середине мая. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на осведомленные источники в Республиканской партии.

- Экс-губернатор Арканзаса объявил об участии в президентской гонке в США. Он упрекнул нынешнюю администрацию и президента Джо Байдена в неэффективном управлении в области экономики

- Президент Молдавии заявила, что республика не ставит вопрос об отказе от нейтралитета. Она также сообщила, что страна будет укреплять обороноспособность.

- Эрдоган из-за проблем со здоровьем отменил запланированные на четверг предвыборные мероприятия. В торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства он примет участие по видеосвязи.

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