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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Продление эксплуатации МКС после 2024 года поддержали все страны-участницы проекта

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Все страны-участницы программы Международной космической станции (МКС) поддержали продление ее эксплуатации после 2024 года, сообщило в четверг Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Соединенные Штаты, Япония, Канада и страны-участницы Европейского космического агентства (ESA) подтвердили, что поддержат продление работы станции до 2030 года, а Россия подтвердила, что поддержит продление эксплуатации станции до 2028 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.

США ЕС Япония Россия МКС
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