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Эксплуатация российского сегмента МКС продлена до 2028 года

Эксплуатация российского сегмента МКС продлена до 2028 года
Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Об этом Борисов заявил в среду на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

6 апреля в "Роскосмосе" сообщили, что госкорпорация направила в правительство РФ предложения о продлении срока эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года.

В "Роскосмосе" отметили, что решение о продлении ранее было рассмотрено и одобрено Научно-техническим советом госкорпорации 21 февраля и Государственной комиссией 24 марта.

Генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам РКК "Энергия" Владимир Соловьев тогда сообщал, что российские специалисты за последние два года провели большое количество работ по ремонту российского сегмента МКС, и в настоящий момент состояние станции позволяет работать на ней до 2028 года.

В декабре 2022 года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в интервью "Интерфаксу" сообщал, что госкорпорация направила в правительство РФ документы для одобрения продолжения работы российского сегмента МКС минимум до 2028 года.

Однако, как позже сообщил он, кабинет министров запросил у "Роскосмоса" дополнительные материалы о технической возможности продления работы МКС.

24 октября 2022 года вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что правительство считает возможным продлить эксплуатацию МКС до 2028 года.

Действующее соглашение об эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Российская сторона заявляла о намерении выйти из проекта после 2024 года, однако точная дата не была определена.

Как заявлял глава "Роскосмоса" Борисов, выход из проекта МКС должен быть синхронизирован с началом развертывания новой Российской орбитальной станции.

МКС Роскосмос Юрий Борисов
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