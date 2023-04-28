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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Франция учредила военную миссию при своем посольстве в Ереване

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Военная миссия создана при посольстве Франции в Армении, сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"Что касается обороны, то создание военной миссии при посольстве Франции в Армении должно дать возможность углубить наше двустороннее сотрудничество в этой ключевой области", - сказала Колонна армянскому государственному информагентству "Арменпресс".

Говоря о региональных проблемах, Колонна заявила о важности диалога между представителями Нагорного Карабаха и Азербайджана.

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"Мы хотим, чтобы между представителями Нагорного Карабаха и властями Азербайджана начались переговоры при поддержке международного сообщества относительно содержания прав и гарантий населения. Это означает, что для таких переговоров должны быть созданы благоприятные условия, в том числе в восстановлении свободного передвижения через Лачинский коридор (единственный путь, связывающий Нагорный Карабах с Арменией - ИФ). Франция поддержит любое решение, которое обеспечит, чтобы армянское население Нагорного Карабаха могло продолжать жить там в безопасности, сохраняя свою историю, наследие и культуру. Это его неприкосновенное право", - отметила она.

Колонна также заявила, что блокирование азербайджанской стороной Лачинского коридора "препятствует продолжению мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, представляет серьезную угрозу стабильности региона".

Армения Ереван Франция Катрин Колонна
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