Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

Песков назвал непростой ситуацию с установкой азербайджанского КПП в Лачинском коридоре

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили о необходимости предпринять дополнительные усилия в связи с установлением азербайджанской стороной контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре.

На просьбу журналистов прокомментировать ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Россия продолжает свои посреднические усилия, и, главным образом, по выполнению всех положений трехсторонних документов, которые были подписаны ранее. Россия продолжит работать над этим вместе с Ереваном и Баку".

"Контакты мы продолжаем. Ситуация, действительно, непростая, она требует дополнительных усилий, а главное, требует понимания упомянутыми странами безальтернативности имплементации упомянутых соглашений", - добавил Песков.

В миреВ Баку назвали легитимной установку КПП в Лачинском коридореЧитать подробнее

Как сообщалось ранее, Государственная пограничная служба Азербайджана в воскресенье объявила об установке КПП на армяно-азербайджанской границе на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди.

Министерство иностранных дел России, комментируя установку Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре, заявило, что любые односторонние шаги неприемлемы, а также отметило рост числа нарушений прекращения огня и призвало Ереван и Баку к выполнению договоренностей.

"Выражаем серьезную озабоченность обстановкой в зоне ответственности Российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе, на армяно-азербайджанской линии соприкосновения, а также в диалоге между официальными Баку и Ереваном. С крайней обеспокоенностью фиксируем рост числа нарушений режима прекращения огня и различного рода инцидентов, в результате которых регулярно появляются жертвы с обеих сторон", - говорится в заявлении ведомства.

Дмитрий Песков Армения Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Убийство Владлена Татарского

Мосгорсуд оставил под стражей Дарью Трепову

Мосгорсуд оставил под стражей Дарью Трепову
Военная операция на Украине

Песков подтвердил, что его сын участвовал в СВО

Работодателей обяжут принимать решения по ставке НДФЛ для уехавших сотрудников

Работодателей обяжут принимать решения по ставке НДФЛ для уехавших сотрудников

Оператор аэропорта "Жуковский" впервые закончил год с чистой прибылью

Оператор аэропорта "Жуковский" впервые закончил год с чистой прибылью

На Сахалине три человека погибли при обследовании затопленной баржи

Морское сообщение остановлено в Севастополе

Морское сообщение остановлено в Севастополе

Один надводный дрон уничтожен в ходе атаки на Севастополь

Что произошло за день: воскресенье, 23 апреля

Лавров на следующей неделе примет участие в мероприятиях СБ ООН

Лавров на следующей неделе примет участие в мероприятиях СБ ООН

ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });