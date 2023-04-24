Песков назвал непростой ситуацию с установкой азербайджанского КПП в Лачинском коридоре

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили о необходимости предпринять дополнительные усилия в связи с установлением азербайджанской стороной контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре.

На просьбу журналистов прокомментировать ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Россия продолжает свои посреднические усилия, и, главным образом, по выполнению всех положений трехсторонних документов, которые были подписаны ранее. Россия продолжит работать над этим вместе с Ереваном и Баку".

"Контакты мы продолжаем. Ситуация, действительно, непростая, она требует дополнительных усилий, а главное, требует понимания упомянутыми странами безальтернативности имплементации упомянутых соглашений", - добавил Песков.

Как сообщалось ранее, Государственная пограничная служба Азербайджана в воскресенье объявила об установке КПП на армяно-азербайджанской границе на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди.

Министерство иностранных дел России, комментируя установку Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре, заявило, что любые односторонние шаги неприемлемы, а также отметило рост числа нарушений прекращения огня и призвало Ереван и Баку к выполнению договоренностей.

"Выражаем серьезную озабоченность обстановкой в зоне ответственности Российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе, на армяно-азербайджанской линии соприкосновения, а также в диалоге между официальными Баку и Ереваном. С крайней обеспокоенностью фиксируем рост числа нарушений режима прекращения огня и различного рода инцидентов, в результате которых регулярно появляются жертвы с обеих сторон", - говорится в заявлении ведомства.