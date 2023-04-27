Пашинян заявил, что лишь российские миротворцы вправе контролировать Лачинский коридор

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Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Осуществление контроля в связывающем Нагорный Карабах с Арменией Лачинском коридоре должна осуществлять исключительно Россия, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

"Миротворческие силы России должны держать под контролем Лачинский коридор и обеспечивать его нормальную деятельность. Никто, кроме России, не должен осуществлять контроль в Лачинском коридоре. Азербайджан не должен препятствовать свободному передвижению в коридоре. Это предусмотрено в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года (глав Армении, РФ и Азербайджана по Карабаху - ИФ)", - сказал Пашинян на заседании правительства.

По его словам, "Азербайджан продолжает действия по эскалации ситуации в регионе, незаконно установив КПП в Лачинском коридоре".

"Эти действия увеличивают уровень напряженности в регионе, углубляют гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе. Цель этих действий - осуществление этнических чисток и геноцида армян Нагорного Карабаха. Установка КПП - это грубейшее нарушение 6-го пункта трехстороннего заявления", - подчеркнул Пашинян.

Проблема Лачинского коридора

24 апреля Минобороны РФ сообщило о переговорах командования миротворческого контингента с азербайджанской стороной из-за блокирования Лачинского коридора. "23 апреля 2023 г., в результате односторонних и несогласованных действий, азербайджанской стороной перекрыто движение по Лачинскому коридору в районе наблюдательного поста 1 российского миротворческого контингента (мост через р. Хакари). Командование миротворческого контингента проводит переговоры с азербайджанской стороной", - говорилось в бюллетене, опубликованном российским оборонным ведомством.

В МИД Армении осудили установку КПП, призвали Россию выполнить обязательства, вытекающие из заявления России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, по деблокаде Лачинского коридора и обеспечить вывод азербайджанских вооруженных сил.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что считают возникшие проблемы следствием отсутствия прогресса в переговорах по реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, и выразили надежду на то, что Баку и Ереван "проявят политическую волю и сумеют в ближайшее время преодолеть эту негативную динамику".