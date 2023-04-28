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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Визовый центр Франции ввел предоплату на бронирование слотов для россиян

Визовый центр Франции ввел предоплату на бронирование слотов для россиян
Визовый центр Франции в Москве
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Визовый центр Франции ввел предоплату сервисного сбора для россиян, желающих подать документы на визу.

"При оформлении записи взимается предоплата сервисного сбора в размере 35,5 евро в рублях по курсу, установленному на момент осуществления записи", - сообщает сайт визового оператора VFS Global.

По обновленным правилам, перед записью на прием для подачи документов россияне также должны заполнить онлайн-анкету на официальном сайте France-Visas.

Франция выдает туристические визы россиянам, в том числе и многократные. Однако по словам представителей туриндустрии, слоты на подачу документов найти очень трудно, и многие туристы пользуются платными ботами автоматической записи.

VFS Global Франция
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