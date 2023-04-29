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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Запрет импорта части сельхозпродуктов с Украины в пять стран ЕС планируется ввести 2 мая

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Европейской комиссии (ЕК) хотят, чтобы временный запрет на импорт продовольствия с Украины, общий для пяти стран ЕС, вступил в силу 2 мая. Он должен заменить односторонний запрет, введенный Польшей, Болгарией, Словакией, Румынией и Венгрией, сообщает в субботу Польское радио.

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"В соответствии с соглашением, достигнутым накануне ЕК с Польшей, Румынией, Словакией, Болгарией и Венгрией, юридические службы ЕК и генеральная дирекция по торговле подготовят необходимые регулятивные акты. Цель состоит в том, чтобы они вступили в силу 2 мая", - передает радио.

В сообщении отмечается, что по просьбе Украины из списка продукции, на которую распространится запрет, изъято подсолнечное масло, а пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник остались.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил 25 апреля после заседания в Брюсселе Совета ЕС по сельскохозяйственным вопросам, что страны ЕС близки к тому, чтобы найти общее решение проблемы агропродукции с Украины, обрушившей цены в ряде государств-членов ЕС на востоке Евросоюза.

Войцеховский сообщил о переговорах между ЕК и пятью государствами-членами ЕС - Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией.

"Предложение (Европейской) комиссии заключается в том, чтобы ввести временный запрет на импорт не для всего Европейского союза, но для этих пяти приграничных стран на пять чувствительных продуктов: кукурузу, пшеницу, рапс, подсолнечник и подсолнечное масло", - объяснил член ЕК.

Проблемы у сельхозпроизводителей из ряда стран Европы, связанные с переизбытком украинского зерна и другой сельхозпродукции на рынках стран Восточной Европы, начались в первые месяцы 2023 года. Во многом их спровоцировала временная отмена со стороны ЕС таможенных пошлин на импорт зерна и масличных культур из Украины. В связи с этой мерой Брюсселя импорт агропродукции с Украины в приграничные государства существенно вырос.

Украинская продукция, в частности, зерно, подсолнечник, яйца, мясо птицы, сахар, яблоки и яблочный сок, ягоды, мука, мед и макароны в беспрецедентных количествах начала оседать на прилавках в этих странах, что привело к резкому падению цен и сильно ударило по фермерам в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

В феврале и марте 2023 года в этих странах прошли массовые протесты агропроизводителей, и власти этих восточноевропейских государств обратились к ЕС с призывом разработать механизмы, которые помогли бы наладить надзор за экспортом зерна из Украины и избежать демпинговых цен.

В конце концов Болгария, Венгрия, Польша и Словакия ввели в одностороннем порядке запрет на импорт зерна и некоторых других видов сельхозпродукции из Украины в целях защиты своих производителей. Транзит таких товаров не запрещался.

В ЕК со своей стороны заявили, что соглашение о временной приостановке взимания таможенных тарифов на украинскую сельхозпродукцию действует до июня, а затем будет сделано новое предложение по продлению такой практики. Наиболее затронутым государствам ЕС - Болгарии, Польше и Румынии - была оказана помощь в виде первого пакета из союзного фонда сельхозрезерва в 56 млн евро.

Европейская комиссия Украина
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