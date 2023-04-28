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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

ЕК достигла договоренности с пятью странами по экспорту украинской сельхозпродукции

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия достигла договоренности с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией в отношении экспорта товаров украинской сельскохозяйственной промышленности, временный запрет на импорт в этих странах коснется пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Об этом заявил исполнительный заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис.

"Есть договоренности", - написал он на своей странице в твиттере в пятницу.

Домбровскис сообщил, что Европейская комиссия достигла "принципиального соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией относительно украинских агропродовольственных товаров". "Мы вместе с Янушем Войцеховским (еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства - ИФ) приняли меры для решения проблем как фермеров в соседних странах ЕС, так и на Украине", - написал он.

Домбровскис также назвал ключевые элементы сделки, которые были согласованы с Украиной – снятие односторонних ограничительных мер Польшей, Словакией, Болгарией и Венгрией. Далее предусматриваются "исключительные защитные меры для четырех продуктов – пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника – и пакет поддержки в размере 100 млн евро для пострадавших фермеров в пяти государствах-членах ЕС".

Кроме того, Домбровскис сообщил о намерении дополнительно изучить вопросы поставок некоторых других продуктов, в частности подсолнечного масла.

ЕС Украина Польша Румыния Словакия Венгрия Болгария
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