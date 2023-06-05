ЕС продлил отмену ввозных пошлин на товары с Украины еще на 1 год

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз продлил еще на год отмену ввозных пошлин на украинский экспорт, это решение вступит в силу с 6 июня 2023 года и будет действовать по 5 июня 2024 года включительно.

Регламент Европарламента и Европейского совета от 31 мая о продлении еще на год отмены ввозных пошлин на украинский экспорт опубликован в официальном журнале ЕС 5 июня.

Срок действия введенного в прошлом году моратория на взимание пошлин истекает 5 июня 2023 года.

Чтобы не было мошенничества в установленных регламентом преференциальных механизмах, Украина должна соблюдать ряд правил, в том числе воздерживаться от введения новых пошлин или сборов и новых количественных ограничений или мер, имеющих эквивалентный эффект, от повышения существующих пошлин и сборов, от введения каких-либо других ограничений в торговле с ЕС, если только это не будет четко обосновано, говорится в документе.

Если Украина не будет соблюдать какое-либо из этих условий, ЕС может приостановить действие преференциальных механизмов.