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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Лидер правящей партии Грузии оценил шансы страны получить статус кандидата в ЕС как 50 на 50

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе расценивает шансы на получение республикой в декабре текущего года статуса кандидата в члены Евросоюза как 50 на 50.

На брифинге в субботу вечером Кобахидзе назвал решение Брюсселя политическим, отметив, что оно будет зависеть от ряда факторов, включая ситуацию в регионе и на Украине.

"В связи с тем, что это чисто политическое решение, шансы 50 на 50. Если бы это было техническое решение, основанное на определенных доказательствах, фактах, то в этом случае у нас была бы стопроцентная гарантия, что мы получим статус кандидата", - сказал он.

Кобахидзе добавил, что грузинская оппозиция может попытаться использовать отказ в предоставлении статуса в качестве предлога для организации беспорядков, по его словам, оппозиционеры даже не скрывают своих планов.

Однако "эти планы обречены на полное фиаско", подчеркнул лидер правящей партии.

"Надеемся, что в отличие от прошлого года (Европейским советом - ИФ) будет принято справедливое положительное решение", - резюмировал Кобахидзе.

Грузинская мечта Евросоюз Ираклий Кобахидзе
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