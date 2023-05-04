ЕС выделяет 40 млн евро Молдавии и 30 млн Грузии для поддержки оборонного сектора

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в четверг о принятых им в рамках Европейского фонда мира мерах поддержки оборонного сектора Молдавии в 40 млн евро и Грузии - в 30 млн евро.

"Благодаря этой новой помощи мы продолжаем поддерживать модернизацию потенциала вооруженных сил Республики Молдова и сил обороны Грузии. В сложном геополитическом контексте и в соответствии с их европейскими устремлениями мы помогаем укреплять их оборонные секторы и повышать их способность участвовать в военных миссиях и операциях ЕС", - заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Он напомнил, что это третий пакет помощи для обеих стран от Европейского фонда мира, "четко подчеркивающий непоколебимую приверженность ЕС безопасности и стабильности в регионе".

В Брюсселе рассчитывают, что эти меры помощи будут способствовать повышению оперативной эффективности вооруженных сил Молдавии и сил обороны Грузии, а также ускорению их соответствия стандартам ЕС и оперативной совместимости, что "позволит лучше защитить гражданское население во время кризисов и чрезвычайных ситуаций".

Молдавии выделяется 40 млн евро для финансирования нелетального оснащения, снабжения и услуг для подразделений вооруженных сил, в том числе технической подготовки. Это включает в себя оборудование и услуги для наблюдения за воздушным пространством, улучшения мобильности и транспортировки, логистики, управления и контроля, а также оборудование для киберзащиты.

Грузия получает помощь в 30 млн евро, которая будет финансировать нелетальное оснащение, снабжение и услуги для сил обороны Грузии, включая техническую подготовку. Речь идет об инженерном, командно-диспетчерском, медицинском, техническом оборудовании и киберзащитном оборудовании, сообщается в коммюнике Совета ЕС.

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования действий в рамках совместной внешней политики и политики безопасности ЕС в военной и оборонной областях "с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности".

В частности, Европейский фонд мира позволяет ЕС финансировать поддержку военного потенциала стран, не входящих в ЕС, а также региональных и международных организаций, связанных с военными и оборонными вопросами.