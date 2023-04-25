Премьер Грузии рассчитывает, что страна станет кандидатом в ЕС до конца года

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что республика выполнила большую часть рекомендаций и заслуживает получить статус кандидата в члены ЕС до конца 2023 года, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Гарибашвили находится в Брюсселе с рабочим визитом.

Гарибашвили поделился с Мишелем усилиями Грузии в направлении выполнения 12 приоритетов Еврокомиссии, продолжили в пресс-службе. Он отметил, что в этом процессе правительство проводит постоянные консультации с институтами и государствами-членами ЕС, а также с Венецианской комиссией и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Стороны также обсудили ситуацию на Украине и ее влияние на безопасность в регионе.

Гарибашвили также провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и заявил, что Грузия готова к дальнейшему углублению политического диалога и практического сотрудничества с НАТО во всех измерениях.

"Мы благодарны членам Альянса за поддержку евроатлантического пути Грузии, территориальной целостности и суверенитета нашей страны. (...) Мы готовы к дальнейшему углублению нашего политического диалога и практического сотрудничества с НАТО", - заявил премьер на совместном брифинге со Столтенбергом, который транслировали в прямом эфире грузинские телеканалы.

Премьер отметил, что "евроатлантическая интеграция остается главным приоритетом внешней политики Грузии".

Столтенберг заявил, что Грузия "может рассчитывать как на политическую, так и на практическую техническую помощь НАТО".

"Я рассчитываю на то, что Грузия удвоит усилия по проведению внутренних реформ и поддержит демократические стандарты", - говорится в комментарии генсека на сайте альянса.

На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году страны-члены альянса поддержали стремление Грузии и Украины вступить в организацию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что для этой цели альянс "поддерживает и помогает им на пути к дальнейшей евроатлантической интеграции, реформами, практической и политической поддержкой". Точных сроков, когда может состояться такое расширение альянса, в НАТО не называют.