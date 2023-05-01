В КНДР заявили, что США и Южная Корея ведут мир к ядерной войне

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон и Сеул, договорившись о размещении на регулярной основе американской подводной лодки с ядерными баллистическими ракетами и других стратегических активов в Южной Корее, разрушают систему нераспространения и ставят мир на грань ядерной воны, пишет в понедельник Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

"(США и Южная Корея - ИФ) разрушают систему ядерного нераспространения и, в частности, ставят ситуацию на Корейском полуострове на грань ядерной войны", - говорится в публикуемом агентством комментарии аналитика по вопросам международной безопасности Чхве Джу Хена.

По мнению аналитика, эти действия США направлены на дестабилизацию ситуации на Дальнем Востоке для достижения доминирования в мире.

Как сообщалось, президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил в ходе визита в Вашингтон, что Южная Корея и США расширят сотрудничество в сфере ядерного сдерживания.

"Южная Корея и США в рамках "Вашингтонской декларации" согласились усилить расширенное сдерживание", - сказал он во время совместной пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом.

Юн Сок Ель сообщил, что страны запустили группу по ядерной консультации (NCG), в рамках которой будут проходить регулярные встречи. На них представители стран будут делиться информацией, планировать учения и определять реакцию на возможные атаки.