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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Южная Корея и США проведут серию совместных военных учений на Корейском полуострове

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Южная Корея и Соединенные Штаты с 25 мая по 15 июня проведут на Корейском полуострове серию из пяти военных учений с боевыми стрельбами, сообщило в субботу агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское Минобороны.

Эти учения станут крупнейшими в истории совместных маневров двух стран и будут приурочены к 70-летию южнокорейско-американского альянса и 75-й годовщине создания вооруженных сил Южной Кореи, отмечается в сообщении.

В ней будут задействованы передовые системы вооружения, включая истребители-невидимки F-35A, ударные вертолеты AH-64 Apache, танки K2 и реактивные системы залпового огня Chunmoo, пишет "Ренхап".

Агентство напоминает, что С 1977 года "было проведено более 10 таких громких демонстраций огневой мощи, включая как комбинированные учения, так и учения только в Южной Корее". Последние состоялись в 2017 году, в них было задействовано 48 южнокорейских и американских подразделений и более 2 тысяч военнослужащих.

Южная Корея и США подписали договор о взаимной обороне в октябре 1953 года.

США Южная Корея
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