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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Турецкий военный самолет пятого поколения получил название KAAN

Турецкий военный самолет пятого поколения получил название KAAN
Реджеп Тайип Эрдоган и военный самолет пятого поколения KAAN
Фото: Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на территории центра аэрокосмической компании TUSAS в районе Кахраманказан в Анкаре, объявил, что турецкий военный самолет пятого поколения получил название KAAN.

В рамках мероприятия были представлены, в том числе самолет Hurjet, вертолет ATAK-2, ударный БПЛА ANKA-3 и турецкий самолет пятого поколения, сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган отметил, что испытания KAAN планируется завершить в течении ближайших лет, после чего самолет будет передан ВВС Турции. "После принятия на вооружение самолета KAAN, Турция войдет в число пяти стран мира, производящих самолеты пятого поколения", - подчеркнул политик.

Президент отметил и проект самолета Hurjet. "Этот самолет будет дислоцирован и на борту флагмана ВМС - TCG Anadolu. Hurjet будет оснащен отечественными радарами и турецким вооружением, что позволит также частично заменить парк F-16 ВВС Турции", - сказал президент.

Эрдоган сообщил, что Турция наладила производство самолета Hurkus для нужд дружественных стран и союзников, первые самолеты вскоре будут переданы Нигеру и Чаду.

Кроме того, Эрдоган объявил, что на ближайшие дни намечен первый полет нового ударного дрона турецкой разработки ANKA-3.

Президент напомнил, что в течение последних недель были представлены новый танк Altay, флагман ВМС - десантный корабль TCG Anadolu и вертолет GOKBEY. По словам турецкого лидера, уровень импортозамещения в оборонной сфере достиг 80 процентов.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган KAAN
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