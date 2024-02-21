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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Турецкий истребитель пятого поколения KAAN совершил первый полет

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Турецкий стелс-истребитель пятого поколения KAAN в среду совершил свое первое летное испытание, сообщило издание Daily Sabah.

Национальный боевой самолет KAAN, считающийся самым амбициозным технологическим проектом Турции, был разработан компанией Turkish Aerospace Industries (TAI).

Самолет пятого поколения разработан для замены истребителей F-16, стоящих на вооружении турецких ВВС. Этот процесс планируется начать с 2030-х годов.

Проект создания стелс-истребителя KAAN стартовал в 2016 году. Стоимость программы оценивается в 10 млрд долларов. Планируется, что первый самолет пятого поколения турецкие ВВС получат в 2028 году. В настоящее время идет сборка второго и третьего истребителя.

Турция KAAN
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