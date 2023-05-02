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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Военные РФ сообщили о срыве ротации на передовых позициях ВСУ на купянском направлении

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что сорвали попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях на купянском направлении.

"В ходе боевых действий на купянском направлении военнослужащими группировки войск "Запад" за сутки вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательных группы противника из состава 14-ой и 92-ой отдельных механизированных бригад, а также сорваны три попытки ротации подразделений на передовых позициях противника в районе населенных пунктов Каменка, Кисловка, Сеньковка", - заявил во вторник начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

По его данным, в течение суток нанесен удар по ремонтной базе ВСУ, также уничтожены шесть наблюдательных постов украинских сил и два минометных расчета.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина
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