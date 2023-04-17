Военные РФ заявили о нейтрализации четырех украинских ДРГ в Харьковской области, ЛНР и ДНР

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Три украинских диверсионно-разведывательных группы (ДРГ) нейтрализованы в Харьковской области и Луганской народной республике, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, еще одна группа украинских диверсантов обезврежена в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР).

"За сутки на данных направлениях уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два пикапа и одна гаубица "Мста-Б", - сказал Конашенков.

На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населённых пунктов Двуречная, Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области, сообщил Конашенков.

По его словам, потери противника за сутки на данном направлении составили до 35 украинских военнослужащих и самоходная гаубица "Акация".

"Кроме того, в районе населенного пункта Купьеваха Харьковской области уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6", - сообщил Конашенков.

На красно-лиманском направлении, сказал он, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Григоровка Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва Луганской народной республики.

"Уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сообщил Конашенков.

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Великая Новоселка (ДНР), Загорное, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области", - сказал официальный представитель Минобороны России.

"Кроме того, - сообщил он, - в районах населенных пунктов Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов, а также ангар с вооружением и военной техникой 65-й механизированной бригады ВСУ".

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено свыше 55 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика"", - сообщил Конашенков.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил РФ за сутки нанесено поражение 95 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах, сообщил Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - сказал он.

"Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Васильевка, Крапивницкое (ДНР) и Голая Пристань Херсонской области", - сообщил Конашенков.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 407 самолётов, 228 вертолётов, 3 764 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 699 танков и других боевых бронированных машин, 1 086 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 606 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 552 единицы специальной военной автомобильной техники.