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Минфин США останется без средств к 1 июня без повышения лимита госдолга

Минфин США останется без средств к 1 июня без повышения лимита госдолга
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Американский Минфин может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня, если Конгресс не повысит лимит госдолга, предупредила в письме к лидерам Палаты представителей Конгресса министр финансов США Джанет Йеллен.

"Изучив последние поступления по налогам, мы полагаем, что в лучшем случае Минфин потеряет способность платить по обязательствам в начале июня, а, возможно, уже к 1 июня, если Конгресс не поднимет лимит госдолга или не приостановит его действие", - говорится в ее обращении.

1 мая президент США Джо Байден пригласил спикера Палаты представителей Кевина Маккарти и других лидеров Конгресса посетить Белый дом 9 мая для обсуждения вопроса потолка госдолга.

На прошлой неделе республиканцы в Палате представителей одобрили законопроект, предусматривающий повышение лимита госдолга на $1,5 трлн и сокращение бюджетных расходов на $4,8 трлн. Однако Байден и законодатели-демократы возражают против снижения расходов, требуя увеличения потолка без дополнительных условий.

"Нам известно из прошлого, что затягивание решения вопроса о повышении лимита госдолга или приостановке его действия может нанести серьезный ущерб бизнесу и потребительскому доверию, спровоцировать рост стоимости заимствования и негативно отразиться на кредитном рейтинге США", - предупредила Йеллен в письме.

В случае, если Конгресс своевременно не решит эту проблему, можно ожидать ухудшения положения американским семей, а также подрыва лидерства США на мировой арене, отметила руководитель Минфина.

Джанет Йеллен Джо Байден Конгресс Минфин США
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