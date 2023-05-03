Рынок акций РФ днем отыграл большую часть утренних потерь на фоне роста фондовой Европы

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в среду отыграл большую часть утренних потерь на фоне коррекционного роста фондовой Европы, хотя нефть продолжает сдавать позиции (Brent упала ниже $73,5 за баррель) из-за опасений мировой рецессии в условиях сохраняющейся жесткой монетарной политики центробанков. Индекс МосБиржи после утреннего провала ниже 2550 пунктов отскочил обратно в район 2580 пунктов во главе с бумагами металлургов.

К 13:30 индекс МосБиржи составил 2577,86 пункта (-0,1%, минимум сессии - 2544,26 пункта), индекс РТС вырос до 1023,66 пункта (+0,4%); динамика цен blue chips на Московской бирже смешанная в пределах 1,6%.

Доллар просел до 79,34 рубля (-0,28 рубля).

Подешевели расписки OZON (-1,4%), акции "Газпрома" (-1,3%), Polymetal (-1,1%), "РусГидро" (-1%), UC Rusal (-1%), "Роснефти" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "Татнефти" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), ВТБ (-0,1%).

Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I квартале 2023 года составила 50,122 млрд рублей, что в 2,4 раза ниже показателя соответствующего периода предыдущего года (120,025 млрд рублей), говорится в отчете компании. Выручка снизилась на 32% - до 243,7 млрд рублей, себестоимость - на 21%, до 153,9 млрд рублей, валовая прибыль - на 45%, до 89,8 млрд рублей, прибыль от продаж - на 54%, до 68,8 млрд рублей, прибыль до налогообложения - на 56%, до 65,6 млрд рублей.

Подорожали акции "Северстали" (+1,6%), "НЛМК" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1%), расписки TCS Group (+1%), бумаги "Норникеля" (+0,9%), "ММК" (+0,8%), Сбербанка (+0,7% и +0,3% "префы"), "Газпром нефти" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, негативный настрой на рынке в среду может сохраниться, поскольку инвесторы ожидают итогов заседания ФРС, которые могут быть крайне неоднозначными в преддверии возможного "фискального обрыва" уже 1 июня в США. Просадка нефтяных цен на мировых рынках также не способствует покупкам.

Стратег Альфа-банка Джон Волш также отмечает, что давление на мировые рынки оказывают опасения в связи с ситуацией в банковском секторе и рисками дефолта государственного долга США, в то время как данные макростатистики вновь указали на замедление экономического роста и рецессию в преддверии решения ФРС по ставке. "Медвежьи" настроения усугубились на фоне опроса JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey), который показал, что число открытых вакансий достигло самого низкого уровня почти за два года, что укрепило опасения по поводу потенциального замедления экономики США, полагает эксперт.

Снижение цен на сырье и аппетита к риску, а также майские праздники, вероятно, будут сдерживающими факторами для роста российских акций, хотя есть вероятность отскока после резкого снижения вслед за фондовой Европой, считает он.

"Рынок закладывает повышение ставки ФРС на 25 б.п., но внимание будет приковано к комментариям Джерома Пауэлла относительно дальнейших перспектив повышения ставки в условиях сохранения высоких темпов инфляции и устойчивого рынка труда. В среду ожидается публикация отчета ADP по занятости в США и PMI в сфере услуг, а также данные по безработице в еврозоне в марте", - отмечает Волш.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов полагает, что падение нефти вызвано усилением опасений по поводу глобальной рецессии.

"Масла в огонь подлило сообщение главы Минфина США о том, что потолок госдолга может быть достигнут уже в начале июня, что в теории означает риски дефолта крупнейшей экономики мира. На практике проблема решается повышением потолка, как это было уже не раз. Дело не столько в долге, сколько в том, что проблемы в финансовом секторе нарастают как снежный ком, и во что это в итоге выльется, пока не понятно", - констатирует эксперт.

"Дополнительное давление на нефть оказывают новости о том, что предложение нефти в 2023 году может оказаться сильнее, чем ожидалось. Несмотря на все сокращения ОПЕК+, отдельные страны все же увеличивают добычу. Например, Иран на днях сообщил, что добыча в стране превысила 3 млн б/с. Несмотря на санкции, исламской республике удается наращивать производство, к чему располагает дефицит поставок. Азиатские импортеры заинтересованы в покупке санкционной нефти со скидками на фоне относительно высоких цен. Также в инвестиционной среде нарастают сомнения в том, что Россия действительно сокращает добычу на заявленные 0,5 млн б/с", - отмечает Галактионов.

Если ФРС сможет вернуть на рынок уверенность, что ситуация под контролем, то значительная часть снижения нефти может быть выкуплена в следующие дни. Но добиться такого эффекта будет непросто, полагает эксперт.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко считает, что нисходящая коррекция на российском рынке акций не будет глубокой.

С середины февраля индекс МосБиржи вырос на 500 пунктов, или на 23%, поэтому часть инвесторов ожидаемо фиксирует прибыль в длинных позициях. Триггером к коррекции стал негативный внешний фон. Отдельные инвестдома и аналитики в своих публикациях также указывали на растущую вероятность разворота тренда. Наибольшую устойчивость демонстрируют дивидендные бумаги, в частности Сбербанк. Хуже рынка выглядят эмитенты, которые не определились с выплатой дивидендов, приняли решение не распределять их, либо уже закрыли реестр ("Норникель", "НОВАТЭК"), полагает эксперт.

"Коррекция на российском рынке, на мой взгляд, будет неглубокой. Сейчас индекс МосБиржи находится вблизи 2550 пунктов, что выглядит как относительно крепкая поддержка. Хуже рынка будут торговаться бумаги нефтегазового сектора на фоне коррекции нефтяных цен. В лидеры роста могут попасть акции металлургов", - считает Ващенко.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в среду умеренно негативный, настроения на мировых площадках преимущественно пессимистичны, хотя в Европе наметился небольшой отскок акций. ФРС вечером подведет итоги очередного заседания и, скорее всего, повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов, несмотря на сохранение панических настроений в банковском секторе. Однако впоследствии ФРС, вероятно, возьмет паузу в повышении ставок. В среду данные о занятости в частном секторе в апреле представит ADP (ожидается сохранение стабильных темпов роста занятости).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели "префы" ПАО "Башинформсвязь" (-5,7%), акции OR Group (-4,9%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-4,5% и -5% "префы"), ПАО "Нефтекамский автозавод" (-4,2%).

Выросли акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+21,9% и +17,8% "префы"), МКФ "Красный Октябрь" (+11,3%), "Мостотреста" (+10,4%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+6,9%), "префы" ПАО "Лензолото" (+4,9%), акции "Белона" (+3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 26,99 млрд рублей (из них 6,37 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,61 млрд рублей на бумаги ВТБ и 2,43 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").