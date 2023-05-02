Военное положение и мобилизация на Украине продлены до 18 августа

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Верховная рада утвердила указы главы государства от 1 мая и продлила срок военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 суток, сообщают украинские СМИ во вторник со ссылкой на депутата Ярослава Железняка.

"Срок действия военного положения и мобилизации в Украине продлевается с 05 часов 30 минут 20 мая 2023 года на 90 суток, то есть до 18 августа 2023 года. Это было уже седьмое голосование парламента за военное положение", - цитируют СМИ запись депутата в соцсетях.