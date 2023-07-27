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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

На Украине продлен на 90 суток срок действия военного положения и мобилизации

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Верховная рада утвердила указы президента Украины Владимира Зеленского о продлении срока действия в стране военного положения и всеобщей мобилизации.

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка, соответствующие законопроекты были поддержаны Верховной радой на пленарном заседании в четверг.

Уточняется, что сроки действия военного положения и мобилизации на Украине продлены на 90 суток с 05:30 18 августа 2023 года.

2 мая Рада утвердила указ Зеленского, продлив срок военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 18 августа.

Верховная рада Украина Владимир Зеленский
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