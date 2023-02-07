Украинская Рада продлила действие военного положения и мобилизации в стране

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Верховная рада продлила срок военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 суток, сообщают во вторник украинские СМИ со ссылкой на народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка.

"Это уже шестое голосование парламента за военное положение. До этого Рада уже одобряла подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября (2022 года - ИФ)", - написал он в соцсетях.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток - с 05:30 19 февраля 2023 года.