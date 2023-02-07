Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Украинская Рада продлила действие военного положения и мобилизации в стране

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Верховная рада продлила срок военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 суток, сообщают во вторник украинские СМИ со ссылкой на народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка.

"Это уже шестое голосование парламента за военное положение. До этого Рада уже одобряла подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября (2022 года - ИФ)", - написал он в соцсетях.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток - с 05:30 19 февраля 2023 года.

Верховная рада Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" ждет разъяснений юристов о снятии санкционных обременений ЕС с самолетов

"Аэрофлот" ждет разъяснений юристов о снятии санкционных обременений ЕС с самолетов

Космический грузовик "Прогресс" затоплен в Тихом океане

В турецком порту Искендерун вторые сутки не могут потушить пожар

В турецком порту Искендерун вторые сутки не могут потушить пожар

На границе Турции с Сирией зафиксировано новое землетрясение

Carlsberg к середине 2023 года надеется договориться о продаже российского бизнеса

Эстония и РФ понизили уровень дипотношений, послы обеих стран прекратили работу со вторника

Эстония и РФ понизили уровень дипотношений, послы обеих стран прекратили работу со вторника

Число жертв землетрясения в Турции превысило 3,3 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Турции превысило 3,3 тыс. человек

Brent подорожала до $81,74 за баррель на повышении цен Эр-Риядом

Что случилось этой ночью: вторник, 7 февраля

Лавров прибыл с рабочим визитом в Мали

Лавров прибыл с рабочим визитом в Мали
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });