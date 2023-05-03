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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Латвия планирует приобрести ракетные системы Naval Strike Missile

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Правительство Латвии одобрило приобретение противокорабельных ракетных систем Naval Strike Missile, сообщили агентству BNS в Министерстве обороны страны.

"Приобретение этих ракетных систем будет означать переход вооруженных сил на новый уровень обороноспособности с повышенной огневой мощью и радиусом поражения целей, что значительно укрепит береговую оборону Латвии", - отметила министр обороны Инара Мурниеце.

Планируется, что Латвия получит системы после 2025 года.

Стоимость закупки Минобороны не называет, но подчеркивает, что значительную финансовую поддержку в приобретении противокорабельных ракетных систем оказывают США. Американские военную также окажут поддержку в обучении военнослужащих использованию и обслуживанию этих систем.

Ракетный комплекс Naval Strike Missile, используемый странами НАТО, способен поражать морские и наземные цели на расстоянии до 185 километров.

Латвия Инара Мурниеце Минобороны США НАТО Naval Strike Missile
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