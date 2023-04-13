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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Глава Пентагона похвалил Латвию за значительные расходы на оборону

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин в четверг провел в Вашингтоне переговоры со своей латвийской коллегой Инарой Мурниеце и поблагодарил Ригу за наращивание расходов на оборону, говорится в сообщении Пентагона.

"Министр Остин похвалил Латвию за существенные расходы на оборону и приветствовал инвестиции Латвии в новые возможности и оборонную инфраструктуру", - указано в сообщении.

В нем отмечается, что министры "согласились продолжить тесное сотрудничество, чтобы углубить отношения в сфере обороны и безопасности".

Кроме того, Остин и Мурниеце обсудили ситуацию на Украине.

Ллойд Остин Пентагон США Латвия Инара Мурниеце
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