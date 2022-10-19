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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Аналитики допустили крупнейшее усиление военного потеницала Японии после 40-х годов

Аналитики допустили крупнейшее усиление военного потеницала Японии после 40-х годов
Фото: David Mareuil/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Японии до 2027 года нарастят военный потенциал Сил самообороны в беспрецедентных для страны после окончания Второй мировой войны масштабах, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные от японских властей и аналитиков.

Одной из причин этого курса названо усиление в Восточной Азии Китая, который в ежегодном докладе японского Минобороны "Белая книга" от 2019 года назвали основным соперником Японии. Острова, принадлежащие Японии, находятся всего в 150 км от острова Тайвань, между администрацией которого и Пекином растет напряженность.

Перевооружение Сил самообороны Японии должно пройти между нынешним XX съездом Коммунистической партии Китая и следующим планируемым съездом в 2027 году.

Ранее в 2022 году на слушаниях в Конгрессе США тогдашний глава Индо-Тихоокеанского командования адмирал Филип Дэвидсон заявил, что 2027 год может стать переломным в противостоянии Пекина и администрации Тайваня.

СМИ уточняют, что контроль Пекина над Тайванем может нанести удар по морским путям, по которым в Японии доставляют нефть и сырье для ее промышленного производства. Также гипотетический конфликт вокруг Тайваня может затронуть Японию из-за ее территориальной близости к этому острову, а также из-за размещения американских военных на японской территории.

Правительство Японии собирается выделить дополнительные средства на приобретение ракет большой дальности - противокорабельных ракет Type-12 разработки Mitsubishi Heavy Industries, противокорабельных ракет NSM (Naval Strike Missile), разработанных норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace, и высокоточных крылатых ракет AGM-158 JASSM от американской фирмы Lockheed Martin.

Также в Токио хотят принять на вооружение в 2030-е годы новый истребитель, который скорее всего, разработают на основе BAE Systems Tempest - проекта британского истребителя, при сотрудничестве Mitsubishi Heavy Industries и британской BAE Systems. В более близкой перспективе японское командование хочет нарастить запасы военной амуниции и запчастей.

Япония Китай Тайвань США Type-12 Mitsubishi Heavy Industries NSM Kongsberg Defence Lockheed Martin BAE Systems
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