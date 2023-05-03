Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

В Сербии подросток устроил стрельбу в школе

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Семиклассник устроил стрельбу в среду в одной из школ сербской столицы Белграда, по меньшей мере, восемь человек погибли, передает местный интернет-портал b92.

По его данным, среди погибших – охранник школы, учитель и дети. Еще одного ребенка уже оперируют, у него ранение в голову. Еще двое детей находятся в реанимации. Портал отмечает, что официального подтверждения числа жертв пока нет.

Стрельба произошла рано утром в среду. В районе 8:40 по местному времени семиклассник пришел в школу и открыл огонь из пистолета. Его уже задержали. Предположительно, оружие принадлежит отцу ребенка.

Сербия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уровень занятости в Евросоюзе достиг рекордных 75% в 2022 году

Протасевич приговорен в Белоруссии к 8 годам колонии

Протасевич приговорен в Белоруссии к 8 годам колонии

Цена Brent опустилась ниже $74 за баррель

Запасы в подземных хранилищах газа в Европе превысили 60%

Запасы в подземных хранилищах газа в Европе превысили 60%

Переговоры России, Турции и Украины по зерновой сделке запланированы на 5 мая

Переговоры России, Турции и Украины по зерновой сделке запланированы на 5 мая

Что случилось этой ночью: среда, 3 мая

Атомная подлодка ВМС США нанесет визит в Южную Корею

Боррель приветствовал проект устава объединения сербских общин

Боррель приветствовал проект устава объединения сербских общин

Израиль обстреливает сектор Газа в ответ на ракетные атаки

Выход космонавтов в открытый космос запланирован на вечер среды

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });