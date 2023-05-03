В Сербии подросток устроил стрельбу в школе

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Семиклассник устроил стрельбу в среду в одной из школ сербской столицы Белграда, по меньшей мере, восемь человек погибли, передает местный интернет-портал b92.

По его данным, среди погибших – охранник школы, учитель и дети. Еще одного ребенка уже оперируют, у него ранение в голову. Еще двое детей находятся в реанимации. Портал отмечает, что официального подтверждения числа жертв пока нет.

Стрельба произошла рано утром в среду. В районе 8:40 по местному времени семиклассник пришел в школу и открыл огонь из пистолета. Его уже задержали. Предположительно, оружие принадлежит отцу ребенка.