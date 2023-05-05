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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Трагедию со стрельбой в сербской общине Младеновац квалифицировали как теракт

Трагедию со стрельбой в сербской общине Младеновац квалифицировали как теракт
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - МВД Сербии назвало трагические события со стрельбой в сербской общине Младеновац, входящей в округ Белград, террористическим актом, сообщил телеканал CNN.

"В МВД подтвердили, что рассматривают этот инцидент как акт внутреннего терроризма", - сообщает телеканал.

Министр внутренних дел Братислав Гашич заявил, что предполагаемый 21-летний стрелок остается на свободе, сотни сотрудников правоохранительных органов занимаются поисками подозреваемого.

По данным местных СМИ, к операции привлечены более 600 сотрудников спецназа, подразделение по борьбе с терроризмом, задействованы вертолеты и тепловизоры.

Ранее сербские СМИ сообщили, что подозреваемый - 21 летний местный житель. Сначала он после ссоры застрелил родственника и его сестру, затем продолжил стрельбу из автомашины по пути следования в родную деревню, в которой, вероятно, скрывается. Телеканал CNN ранее сообщил, что восемь человек убиты, более 10 получили ранения. Район, где может находиться стрелок, оцеплен полицией.

Это уже второй случай стрельбы в Сербии за последние несколько дней. 3 мая СМИ сообщали, что семиклассник устроил стрельбу в одной из школ сербской столицы Белграда, восемь человек погибли.

Сербия
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