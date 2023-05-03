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В Минске начался суд над бывшими топ-менеджерами "дочки" "Газпрома"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Ленинский суд Минска начал первое заседание по делу о коррупции в "Газпром трансгаз Беларуси" (дочерняя компания "Газпрома" в Белоруссии), передает "БелТА".

По делу проходят три бывших топ-менеджера "Газпром трансгаз Беларуси": заместитель генерального директора по производству Андрей Шабан, начальник производственного отдела автоматизации Игорь Гедранович и начальник отдела конкурентных закупок филиала "Управление материально-технического снабжения и комплектации" (входит в структуру "Газпром трансгаз Беларусь") Вадим Демешко.

Им вменяют получении взяток за содействие при проведении конкурсных процедур, заключении и исполнении договоров, а также монтаже оборудования в период 2019-2022 годов. По версии следствия, общая сумма взяток превысила 208 тысяч белорусскиз рублей (почти $72 тысячи). На стадии предварительного расследования было арестовано имущество обвиняемых стоимостью свыше 5 млн бел. рублей.

Шабан признал вину частично, остальные подсудимые - полностью, сообщает "БелТА".

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" является оператором белорусской газотранспортной системы, 100% акций АО принадлежат ПАО "Газпром".

Официальный курс на 3 мая - 2,9 бел. рубля/$1.

Газпром трансгаз Беларусь Газпром Минск Ленинский суд Белоруссия Андрей Шабан
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