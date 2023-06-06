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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Три экс-менеджера "Газпром трансгаз Беларусь" получили сроки лишения свободы

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Минска приговорил трех бывших топ-менеджеров ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" к длительным срокам заключения по обвинению в получении взяток за содействие при проведении конкурсных процедур, заключении и исполнении договоров, а также монтаже оборудования в период 2019-2022 годов.

Как сообщает "БелТА", по версии следствия, общая сумма взяток превысила 208 тысяч белорусских рублей (более $70 тысяч по текущему курсу).

Бывший замгендиректора компании по производству Андрей Шабан приговорен к 7,5 года колонии в условиях усиленного режима, штрафу в размере 185 тысяч белорусских рублей. Суд лишил его права занимать руководящие должности в течение пяти лет.

Такой же приговор вынесен бывшему начальнику производственного отдела автоматизации Игорю Гедрановичу.

Начальник отдела конкурентных закупок филиала "Управление материально-технического снабжения и комплектации" Вадим Демешко приговорен к 3 годам колонии усиленного режима, штрафу в размере 111 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности в течение 5 лет.

Сообщается, что к обвиняемым был применен принятый в конце прошлого года закон об амнистии, в результате они были частично - сроком на 1 год - освобождены от основного наказания.

В суде обвиняемые полностью признали вину, кроме Шабана, который признал вину частично.

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" является оператором белорусской газотранспортной системы, 100% акций АО принадлежат ПАО "Газпром".

Официальный курс на 6 июня - 2,9306 белорусских рубля/$1.

Газпром трансгаз Беларусь Газпром Минск Андрей Шабан
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