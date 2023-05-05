Не менее восьми человек стали жертвами стрельбы в Сербии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - По меньшей мере, восемь человек убиты, более 10 получили ранения в результате стрельбы, устроенной в сербской общине Младеновац, входящей в округ Белград, сообщил телеканал CNN.

По данным местных СМИ, подозреваемый - 21-летний местный житель. Сначала он после ссоры с родственником застрелил его и его сестру, затем продолжил стрельбу в родной деревне, в которой, вероятно, скрывается.

Выдан ордер на арест подозреваемого, район, где он может находиться, оцеплен полицией, пишет CNN.