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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Что случилось этой ночью: пятница, 5 мая

Стрельба в сербском округе Белград, заявление США об отсутствии непубличных контактов по инциденту с дронами в Москве, введение режима ЧС в селе Успенка под Тюменью

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Не менее восьми человек стали жертвами стрельбы в Сербии. Подозреваемый - местный житель сербской общины Младеновац, округ Белград. Сначала он после ссоры с родственником застрелил его и его сестру, затем продолжил стрельбу в родной деревне.

- Белый дом заявил об отсутствии непубличных контактов по поводу инцидента с дронами в Москве. По словам его представителя Джона Кирби, США не причастны к этому происшествию, но попытаются узнать больше информации о нем.

- В селе Успенка под Тюменью ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара. Пресс-служба МЧС сообщила, что возгорание локализовано на площади 3900 кв. м.

- Блинкен заявил о возможности заключения мирного договора Баку и Еревана в ближайшее время. "Это соглашение - в пределах видимости", - сказал госсекретарь США после переговоров c главой МИД Армении и министром иностранных дел Азербайджана.

- Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы. Стороны обсудили попытку нанесения удара БПЛА по территории Кремля, а также актуальные вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства двух стран.

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