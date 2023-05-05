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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

В Oxford Economics назвали снижение акций банков США недостаточным для кризиса

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Акции американских банков подешевели недостаточно, чтобы инвесторы начинали волноваться о перспективах экономики, допускает Oxford Economics.

"Во многих случаях банкротства банков как таковые оказывают ограниченное влияние на экономику", - отметил глава отдела макростратегий Oxford Economics Джейми Томпсон, чьи слова приводит MarketWatch.

С начала марта акции американских банков подешевели в целом примерно на 20%, однако в период кризиса сбережений и кредитов 1980-1990-х годов котировки падали на 30%, а во время начавшегося в 2008 году глобального финансового кризиса – на 60%.

По данным Oxford Economics, в последние 150 лет при снижении рыночной стоимости банков менее чем на 30% экономика, как правило, сокращалась в первые пять лет примерно на 0,4%. Понижению котировок на 30-60% соответствовало уменьшение ВВП на 3%, а при падении капитализации более чем на 60% ВВП сокращался на 8%.

Стоимость акций PacWest Bancorp обвалилась более чем на 50% на торгах в четверг. СМИ сообщали о планах финкомпании продать бизнес.

Ранее, в понедельник, американские регуляторы закрыли First Republic Bank, продав основную часть его активов, а также депозиты банку JPMorgan Chase & Co. В марте стало известно о банкротстве Silicon Valley Bank и Signature Bank.

США Oxford Economics First Republic Bank Silicon Valley Bank Signature Bank
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