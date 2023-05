Объем заимствований по кредитным программам ФРС упал вдвое после продажи First Republic

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американские банки привлекли в общей сложности $81 млрд в рамках двух кредитных программ Федеральной резервной системы (ФРС) за неделю, которая завершилась 3 мая.

Объем заимствований был почти вдвое меньше, чем неделей ранее, когда он составил $155,2 млрд, свидетельствуют данные ФРС.

Это объясняется, в частности, продажей First Republic Bank банку JPMorgan Chase & Co., отмечает Market Watch. First Republic был одним из наиболее активных пользователей кредитных программ Федрезерва.

Как сообщила ФРС, объем заимствований в рамках традиционной программы предоставления ликвидности за неделю по 3 мая упал до $5,3 млрд по сравнению с $73,9 млрд неделей ранее.

Кроме того, за прошедшую неделю банки привлекли $75,8 млрд в рамках экстренной программы Bank Term Funding Program (BTFP), запущенной Федрезервом вслед за крахом Silicon Valley Bank. На предыдущей неделе объем заимствований составлял $81,3 млрд.

Продолжающееся сокращение объема заимствований показывает, что спрос на ликвидность снижается или по крайней мере стабилизируется, отмечает Market Watch.

Однако проблемы банковского сектора с закрытием First Republic не закончились. Ранее на этой неделе котировки финкомпании PacWest Bancorp обвалились на 50%, и она сообщила, что ведет переговоры с партнерами и потенциальными инвесторами, рассматривая различные варианты для своего бизнеса.